Ventura vai ser candidato à Assembleia Municipal de Moura, onde conseguiu 30% dos votos nas presidenciais

André Ventura vai ser candidato à Assembleia Municipal de Moura, cidade onde conseguiu 30% dos votos nas eleições presidenciais.

Não avançou para Lisboa, como garantiu em março, mas quebrou a promessa e avança para Moura. Não para a Câmara, mas para a Assembleia.

A cidade de Moura, no distrito de Beja, poderá tornar-se o próximo bastião do Chega e de André Ventura e um teste para todo o Alentejo, onde as regiões mais desertificadas, rurais e envelhecidas deram ao líder do Chega as maiores percentagens nas presidenciais, em janeiro de 2021.

André Ventura chegou a ser o candidato mais votado em duas das cinco freguesias de Moura: 41% em Póvoa de São Miguel e 34% em Sobral da Adiça.

Francisco Tojo

Para a Câmara, o candidato não está oficializado e, à SIC, a direção do partido não confirma a candidatura de Francisco Tojo. Um nome avançado pela Distrital de Beja do Chega ao jornal Planície e que tem sido falado na cidade de Moura.

Francisco Tojo, um engenheiro civil da cidade sem filiações partidárias anteriores estará com dificuldades em fazer a lista para a candidatura por falta de mulheres.