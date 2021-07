Medina foi o último a apresentar-se à corrida a Lisboa, mas deixou promessa para convencer classe média

Fernando Medina é recandidato à Câmara Municipal de Lisboa. O candidato do PS é o último a apresentar-se à corrida, mas leva a vantagem de seis anos à frente da Câmara, para além de um espaço de opinião num canal de televisão. Mesmo assim deixa uma promessa para convencer a classe média.

O candidato focou o discurso na habitação, mobilidade e turismo sustentáveis e comprometeu-se ainda a tornar as creches gratuitas, uma medida que pretende incentivar a natalidade e a fixação de jovens na cidade.

"Quero anunciar aqui que fará parte do nosso compromisso eleitoral a redução progressiva dos valores pagos pelas famílias com creches, tendo em vista assegurar que se tornarão gratuitas até ao final do mandato para as famílias jovens da classe média que residam em Lisboa", salientou o também presidente da Câmara de Lisboa, na Estufa Fria, na apresentação da sua recandidatura ao município lisboeta, sob o lema "Mais Lisboa".

Fernando Medina é presidente da Câmara Municipal de Lisboa desde 2015, tendo sucedido no cargo a António Costa, atualmente primeiro-ministro, que esta segunda-feira fez questão de abrir a apresentação do candidato, com criticas ao PSD.

As eleições estão marcadas para 26 de setembro. Na oposição, Fernando Medina terá Carlos Moedas da coligação PSD-CDS.