Presidente recandidata admite coligação com o PSD na Amadora

Carla Tavares é recandidata pelo Partido Socialista à Câmara Municipal da Amadora. Avança para um terceiro e último mandato.

Sob o lema "Com as pessoas, sempre", a candidata socialista assume como bandeiras a segurança, a ação social e as acessibilidades.

Os socialistas dominam a Câmara há 20 anos, naquele que é um dos concelhos mais populosos do país, com cerca de 180 mil habitantes.

Em entrevista à Edição da Noite da SIC Notícias, a autarca não fechou a porta a uma eventual coligação com o PSD, caso não tenha maioria absoluta nas eleições autárquicas.