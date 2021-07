Autarquicas. Pedro Machado acusa Santana Lopes de traição ao PSD

Pedro Machado, atual presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal, é o candidato do PSD à Câmara Municipal da Figueira da Foz. Se ganhar, promete que a cidade voltará a ter uma posição de relevo no país, “sem promessas vãs e sem despesismos desnecessários”.

O candidato Diz que o convite para ser cabeça de lista foi feito tanto pela concelhia local do pratico como pelo próprio Rui Rio. Deixa ainda acusações ao adversário, Pedro Santana Lopes, por traição ao PSD.

Pedro Machado afirmou ainda que irá abdicar do cargo no Turismo do Centro, caso vença as eleições autárquicas.