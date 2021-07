As autárquias já mexem. Costa apresenta candidatos em sete concelhos

António Costa esteve este sábado em várias ações de pré-campanha para as eleições autárquicas de setembro.

O secretário-geral do PS sublinhou várias vezes a importância da bazuca europeia e o papel que os autarcas vão ter na gestão desses fundos.

Para além de puxar pelos candidatos, António Costa recorreu ao auto-elogio do Governo na gestão da pandemia e no trabalho que está a ser feito para a recuperação social e económica.

António Costa vai falhar o lançamento do candidato do PS no Porto. Tiago Barbosa Ribeiro, que tem apresentação marcada para este domingo, foi a segunda escolha depois de o candidato escolhido ter desistido da corrida.