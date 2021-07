António Costa esteve este sábado de manhã em Portalegre a apresentar o candidato socialista à Câmara.

O líder do PS diz que foi difícil negociar com Bruxelas, mas que os fundos europeus garantem a construção da Barragem do Pisão.

Em Odemira, Catarina Martins anunciou que o Bloco de Esquerda quer travar o aumento de estufas na região.