António Costa esteve este domingo em mais três concelhos a lançar candidaturas às próximas autárquicas. O secretário-geral do PS diz que o combate à precariedade no emprego é uma das prioridades do Governo para os próximos tempos.

No futuro, que vai depender muito dos milhões que vêm da Europa, Costa garante que têm de ser aplicados na criação de emprego. Nos discurso ficou também claro que o que tem sido feito pelo Governo no combate à pandemia, um trunfo que será usado até setembro.