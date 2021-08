A Comissão Nacional de Eleições (CNE) ordenou ao presidente da Câmara de Cascais e recandidato nas próximas autárquicas, Carlos Carreiras, a remoção de todos os conteúdos alusivos à atividade do autarca da sua página da rede social Facebook.

A decisão foi esta quinta-feira anunciada pela Iniciativa Liberal (IL) em comunicado, partido que apresentou em 17 de julho uma queixa junto da CNE "pelo uso indevido da página do Facebook de Carlos Carreiras, atual presidente da Câmara Municipal de Cascais".

Na nota, a IL salienta que a CNE deu razão à sua queixa, ordenando "a remoção de todos os conteúdos alusivos à atividade do presidente da Câmara Municipal de Cascais da referida página de Facebook", conforme deliberado em ata.

"Já em 2017 assistimos a algo semelhante por parte da Câmara Municipal de Cascais e de Carlos Carreiras, que resultou em diversos processos de contraordenação e participação ao Ministério Público por parte da Comissão Nacional de Eleições", recorda o candidato da Iniciativa Liberal aquele concelho, citado no comunicado. "Agora, em 2021, este é mais um exemplo do desrespeito pela lei por parte de Carlos Carreiras, em que Rui Rio é cúmplice com o seu silêncio e permitir este comportamento por parte de um autarca do PSD", acrescenta Miguel Barros.