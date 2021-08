Joana Quintela Alves, 34 anos, enfermeira. É a 1.ª mulher candidata à Câmara de Ponte de Lima

Nas últimas eleições, há quatro anos, as mulheres conquistaram 10% das autarquias. Ponte de Lima vai ter, pela primeira vez, uma mulher candidata a presidente da Câmara.

Joana Quintela Alves, 34 anos, enfermeira. Quer liderar a corrida e chegar a presidente Câmara de Ponte de Lima. Até aqui, seria só mais uma candidata, mas dá-se o caso de nunca antes dela ter havido uma mulher em 47 anos de democracia a concorrer àquele concelho.

Nas primeiras eleições autárquicas em democracia, a 12 de dezembro de 1976, foram eleitas cinco presidentes de câmara.

Nas últimas, a mancha de mulheres à frente de concelhos cresceu como nunca. Foram eleitas 32 presidentes de câmaras. Algumas deixaram, entretanto, o cargo para ocupar outros, mas representam pouco mais que 10% dos eleitos.

O exemplo de Joana não é único no país. A candidata do Movimento 51 está envolvida na política desde os 17 anos e acredita que como candidata independente teve mais liberdade do que dentro de um partido.

Um estudo sobre a representação as mulheres no poder local feito pelo centro de Investigação e Sociologia do ISCTE mostra que há quatro anos foram eleitas três presidentes de câmara em listas independentes. O PS sai destacado com 18 mulheres presidentes. O PSD 6, 4 para a CDU e uma em coligação PSD/CDS. 6,8% das câmaras não tinham quaisquer mulheres e quase metade não têm nenhuma nos primeiros dois lugares das listas.

Só há 9 câmaras com mais mulheres do que homens. A Guarda é o distrito que tem mais câmaras sem mulheres e há outros, como Beja ou Viseu, por exemplo, em que não foi eleita nenhuma presidente de câmara.

A lei da paridade impõe uma representação mínima de 40% e que não possam surgir mais do que dois candidatos seguidos do mesmo sexo nas listas.