Habitação é uma das prioridades da CDU na corrida à Câmara de Lisboa

A habitação é uma das grandes prioridades da CDU na corrida à Câmara de Lisboa.

Na apresentação do programa eleitoral, esta segunda-feira, João Ferreira criticou a atual governação de Fernando Medina, que diz ter sido incapaz de resolver os problemas da cidade.

Mais espaços verdes, creches e a expansão do metro são outras das propostas para uma cidade que, diz a CDU, é o reflexo do falhanço da política do PS para o país.

João Ferreira e Jerónimo de Sousa garantem que a CDU é a única alternativa e que está pronta para qualquer responsabilidade, incluindo a presidência da câmara.