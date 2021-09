Debate autárquico. Rui Moreira garante que "nada ganhou" com o terreno do caso Selminho

O debate na cidade do Porto começou por abordar o caso Selminho – o processo judicial em que presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, é arguido. O autarca defendeu-se das acusações, dizendo que a sua família "nada ganhou" com a cedência do terreno em questão. Os vários candidatos remeteram esse tópico para a justiça.

“A minha família nada ganhou com isso, eu nada ganhei com isso. Tínhamos um terreno e a minha família perdeu. A Câmara do Porto tratou do assunto como devia tratar, com as mesmas pessoas que anteriormente tratavam. Tenho a minha convicção de que no final este assunto ficará resolvido”

A candidata do PAN, Bebiana Cunha, afirma que este caso “trouxe uma nuvem negra sobre a gestão municipal”, enquanto Sérgio Aires, pelo Bloco de Esquerda, sublinha que, no lugar de Rui Moreira, “não se teria candidatado”.