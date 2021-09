Manuela Ferreira Leite critica "desprezo" do PS aos partidos adversários

Manuela Ferreira Leite crítica a indisponibilidade do PS para debater com os adversários políticos. A antiga líder do PSD esteve com Rui Rio numa ação de pré-campanha na Batalha.

“O PSD é uma força autárquica, é um partido político, estamos em democracia e em democracia todos os partidos contam. Portanto o desprezo com que, neste momento, o PS olha para todos aqueles que não são seus aliados é algo que é verdadeiramente antidemocrático”, disse Ferreira Leite.