Rio diz que "grandeza" do PSD se mede pelos eleitos nas autárquicas

Rui Rio diz que estas eleições autárquicas vão ser fundamentais para o PSD recuperar dos maus resultados das eleições passadas. O líder social democrata esteve hoje presente no 1º encontro de mulheres autarcas do PSD, na Batalha.

“Estas autárquicas são também importantes para o PSD em concreto, justamente pelos resultados desfavoráveis que tivemos em 2013 e em 2017. A implantação territorial do PSD tem de crescer. Destes 64 mil candidatos e candidatas que temos, temos de reforçar o papel daqueles que foram eleitos no terreno, no dia-a-dia”, disse Rui Rio no 1.º encontro de mulheres autarcas social-democratas.

O líder do principal partido da oposição sublinhou ainda que “a grandeza de um partido” mede-se pelas “milhares de pessoas que aqui vamos eleger, muito mais do que as dezenas de deputados que possamos ter”.