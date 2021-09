Autárquicas. Costa vai de comboio da Guarda à Covilhã para defender a ferrovia e o interior

Numa ação de pré-campanha, António Costa foi da Guarda à Covilhã de comboio, num troço que reabriu há cerca de três meses. O primeiro-ministro aproveitou para sublinhar a importância da ferrovia no desenvolvimento do interior.

Para este domingo, o secretário-geral do PS escolheu uma agenda que obriga a menos energia do que no dia anterior. Da visita a seis candidatos socialistas a câmaras municipais, no sábado, Costa passa para dois.

Começa com o encontro com Luís Couto, diretor da cadeia da Guarda que agora quer ser presidente de câmara. Na lista está também Ana Mendes Godinho, a atual Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Todos no comboio que liga a Guarda à Covilhã, um troço da linha da Beira Baixa que acaba de reabrir depois de 12 anos parada e mais de 70 milhões de euros em obras de requalificação e eletrificação. Em cerca de 40 minutos, já António Costa está na Covilhã para apoiar a recandidatura de Vítor Pereira ao terceiro mandato.

O primeiro-ministro defendeu que se tem de projetar o interior “como uma centralidade nesta península ibérica”. No entanto, as diferenças entre a vida no interior de uma cidade como a Covilhã e outra como Madrid são evidentes.

