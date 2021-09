Francisco Rodrigues dos Santos propões criação de "via verde saúde" a tempo do OE2022

Francisco Rodrigues dos Santos pede que sejam revistas as novas tabelas da ADSE e exige ao Governo que inclua no Orçamento do Estado a proposta do partido para a criação de uma "via verde saúde". O líder do CDS esteve em Ponte de Lima para apresentar os candidatos à autarquia.

No discurso, no largo de Camões, Francisco Rodrigues dos Santos felicitou os candidatos à autarquia, mas a última mensagem foi direcionada para Lisboa.

O líder do CDS fala num Serviço Nacional de Saúde congestionado, que não consegue chegar a todos, e aponta uma solução a tempo do Orçamento do Estado. Pede também mexidas nas novas tabelas da ADSE.

Medidas que Francisco Rodrigues dos Santos espera ver aprovadas em breve. Afirma que servem para garantir igualdade no acesso à prestação de cuidados de saúde.



