Jerónimo de Sousa diz que autárquicas vãos ser "grande batalha"

O PCP abre a porta a um possível entendimento com o Governo nas negociações para o Orçamento do Estado, mas garante que vai lutar por cada medida traçada. No encerramento da Festa do Avante, Jerónimo de Sousa disse ainda que as autárquicas vão ser uma "grande batalha" eleitoral e que terão de servir para aumentar a influência do partido.

A grande negociação do Orçamento do Estado fica para depois das eleições. Mas, no palco da Festa do Avante, à semelhança do que acontece todos os anos, Jerónimo de Sousa anunciou o caderno de encargos. E promete dar luta.

O secretário-geral do partido deixa claro que o PCP tem uma palavra no Orçamento e que há prioridades que têm de sair do papel. Para uma plateia repleta, Jerónimo aproveitou para mobilizar os militantes.

As autárquicas estão à porta e o secretário-geral diz que terão de ser uma "grande batalha". Recuperar a autarquia de Almada é um dos principais objetivos - nas últimas eleições o PCP perdeu dez câmaras, nove delas foram para o PS.

O importante para o PCP é quebrar um ciclo de derrotas. Desde 2016, quando assinou um acordo com o PS, que o partido tem perdido votos e mandatos.

