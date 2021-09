Autárquicas na Amadora. Segurança e habitação marcaram o debate entre os candidatos

A segurança e a habitação marcaram o debate desta quarta-feira, na SIC Notícias, entre os candidatos à Câmara Municipal da Amadora. Todos concordam que são dois dos maiores problemas do concelho, mas a oposição critica a atual presidente pelas soluções encontradas nos últimos oito anos de governação.

A Amadora é o nono concelho da Área Metropolitana de Lisboa com maior taxa de criminalidade. Já esteve pior, mas todos os candidatos concordam que continua a ser um problema por resolver.

A atual presidente promete aumentar o número de câmaras de videovigilância.

Carla Tavares (PS), António Borges (CDU), Suzana Garcia (PSD/CDS/ALIANÇA/MPT/PDR) Deolinda Martins (BE), Carlos Macedo (PAN) José Dias (Chega) Nuno Ataíde (Iniciativa Liberal) debateram os principais assuntos que separam cada uma das candidaturas.

SONDAGEM DÁ VITÓRIA AO PS

Prestes a arrancar a campanha eleitoral para as autárquicas de 26 de setembro, na Amadora a sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC e o Expresso dá a vitória ao PS e à atual presidente Carla Tavares. Suzana Garcia, candidata do PSD, consegue 30%.

Um em cada três inquiridos desta sondagem ainda não tinha decidido o voto, mas a recondução da atual presidente é dada com certa.

