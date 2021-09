André Ventura vai apresentar no Parlamento uma proposta para que os presos trabalhem sem salário.

O anúncio foi feito este sábado à tarde numa ação de campanha em Castelo Branco.

O Chega não quer aproveitamentos, mas aproveita para simplificar as palavras no novo ataque a Marta Temido por ter usado o carro do Governo na campanha.