CDU vai propor creches gratuitas para todas as crianças

A CDU vai propor creches gratuitas para todos os escalões de rendimento nas negociações do Orçamento do Estado de 2022, disse Jerónimo de Sousa esta terça-feira, na visita, em campanha, aos distritos de Lisboa e Évora.

"Lá estaremos [No próximo Orçamento do Estado] com esta visão da universalização do direito", referiu o líder comunista, Jerónimo de Sousa.