Catarina Martins intensificou o apelo ao voto pedindo a jovens, idoso e trabalhadores que não fiquem em casa dia 26 de setembro. A líder do Bloco de Esquerda anda pelo norte do país, ontem esteve no distrito de Braga.

A caravana bloquista está esta terça-feira entre Guimarães e Viseu.

O período de campanha oficial para as eleições autárquicas prolonga-se até dia 24, antevéspera do dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Veja também: