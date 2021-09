PAN diz estar atento às preocupações das pessoas 

O PAN fez esta terça-feira campanha para as eleições autárquicas no recinto da feira em Leiria.

Inês de Sousa Real foi dar uma ajuda ao candidato à autarquia na capital do distrito, Pedro Machado, num terreno onde ainda não há o mesmo à vontade de alguns dos adversários.

Em Leiria, as últimas eleições autárquicas deram ao PAN um deputado municipal, por isso aqui, como no resto do país, a subida da votação que conduza a mais eleitos é o primeiro objetivo.

Mas como a ideia era dar uma ajuda ao candidato local, a líder do PAN não esqueceu um problema antigo: o da poluição das suiniculturas.

