Cotrim de Figueiredo: "Não me parece que seja o momento mais brilhante da vida política de António Costa"

João Cotrim Figueiredo diz que António Costa não está a atravessar um momento brilhante na vida política, a propósito das justificações sobre a GALP, num dia em que a Iniciativa Liberal começou no centro do país e terminou em Lisboa.

"Eu acho que o primeiro-ministro anda um bocadinho, ou desorientado, ou desesperado com estas eleições, e eu não percebo porquê. Tudo indica que o PS pode ter uma vitória confortável no dia 26 e andam a usar argumentos, uns mais radicais, outros mais inconsistentes. Parece que não sabe o que está a dizer ou que diz coisas diferentes conforme o público a que se dirige. Não me parece que seja o momento mais brilhante da vida política de António Costa", diz o líder dos liberais.