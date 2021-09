Pinto Luz e Rangel juntos só falam de autárquicas e recusam "especulações"

O ex-candidato à liderança do PSD Miguel Pinto Luz e o eurodeputado Paulo Rangel estiveram hoje juntos num jantar/comício em Odivelas, mas recusaram "especulações" sobre o encontro e insistiram que só estavam ali para "falar de autárquicas".

"Autárquicas, autárquicas, autárquicas". Foi assim que os dois membros do PSD responderam aos jornalistas, à chegada a um jantar/comício em Odivelas, por onde a 'caravana' do presidente do partido, Rui Rio, não passou.