Vladimiro Feliz terá "gosto" em ter Rui Moreira como "vereador sem pasta"  

O candidato do PSD à Câmara do Porto diz que se vencer as eleições terá muito gosto em ter o candidato independente Rui Moreira como vereador sem pasta.

Vladimiro Feliz visitou esta quarta-feira o bairro de Aldoar, onde ouviu os moradores.

Em 2005, o bairro recebeu com insultos e tentativas de agressão o então candidato autárquico e agora presidente do PSD, Rui Rio.

Desta vez, foi um passeio tranquilo com mais jornalistas e elementos da máquina partidária do que moradores, e com um candidato animado pela última sondagem que o mostra a subir no Porto.

