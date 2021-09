António Costa critica Rui Rio por não apoiar Governo

Esta quarta-feira, o PS fez campanha em Castelo Branco e em Portalegre, dois terrenos que se perspetivam difíceis para os socialistas.

O comendador Rui Nabeiro foi convidado para o comício em Portalegre e apelou ao voto.

Em Castelo Branco, António Costa criticou o PSD por não apoiar o Governo e tentou afastar-se do anterior autarca socialista, condenado pelo Tribunal Constitucional.

Na reta final do período de campanha para as autárquicas, o secretário-geral do PS, António Costa, viaja até ao arquipélago dos Açores.

António Costa inicia a campanha mais ao final do dia, tendo marcado na agenda um passeio com o candidato socialista à Câmara de Ponta Delgada, André Viveiros, e um comício à noite.

