Autárquicas: João Ferreira e o apoio do militante socialista mistério numa arruada por Alvalade

A campanha da CDU para as autarquias de Lisboa andou esta quinta-feira por Alvalade, onde o cabeça de lista, João Ferreira, recebeu apoios, incluindo o de um militante socialista misterioso, e queixas sobre a habitação e bairros sociais.

A comitiva comunista percorreu pastelarias, cafés, esplanadas, floristas, oculistas e farmácias. Até no restaurante de uma multinacional norte-americana - uma das que antigamente poria em pé os cabelos de um comunista - João Ferreira procurou apoios, repetindo o mantra de que "não precisa de sorte, mas de votos".

Pelo caminho, temas que são caros à sua campanha: a habitação, dúvidas sobre as casas com rendas acessíveis e também críticas aos licenciamentos para pequenos negócios, incomportáveis para quem quer trabalhar.

"Aquilo em habitação... Meu Deus! Se não fosse a gente a fazer obras em casa, não conseguíamos lá viver", afirma uma das funcionárias de uma loja, moradora nos Loios, em Marvila, desabafando que muitos outros políticos "disseram que arranjavam, votaram neles e, olha, não há nada feito".

"Mas nós vamos fazer", promete João Ferreira.

Já ia a arruada quase a meio, Avenida de Roma acima, quando um jovem se aproxima rapidamente do candidato comunista para lhe demonstrar apoio -- "deixei o carro com os quatro piscas", explica.

"Não tire fotos, não tire fotos", pede o jovem. "É que eu sou militante de outro partido e não quero que me vejam, mas estou consigo", esclarece.

Depois, o militante misterioso arrepende-se e pede uma "selfie", mas com o seu telemóvel, para mostrar ao pai.

"Sou militante do PS, mas estou consigo. Isto, o que interessa, é na urna depois", acrescentou, antes de desaparecer como apareceu.

João Ferreira aproveitou para considerar que "é fácil perceber como cresce o entusiasmo em torno da campanha da CDU".

"Eu acho que esse entusiasmo traduz um crescimento também daquilo que é o reconhecimento e o apoio de muita gente, que encontra nesta candidatura a resposta que não encontrou noutras para aquilo que são as grandes questões que hoje se colocam a Lisboa e à vida na cidade nos próximos anos", afirmou, salientando que todos os apoios, venham de onde vierem, "há uma coisa de que podem ter a certeza: que esse apoio e esse voto será honrado e contará".

O candidato sublinhou que a CDU tem tocado "com serenidade, de forma franca, direta, com conhecimento" os principais problemas da cidade, destacando, além da habitação, as questões da economia da cidade, "o lugar que nela tem o comércio tradicional, as questões relacionadas com os serviços públicos", a qualidade do espaço público, os serviços de limpeza e higiene urbana, o direito à cultura, ao recreio, ao lazer e ao desporto.

"É giro, ele. É giro, é! A gente está farta de caras feias", dizem-lhe numa florista.

Tal como muitos dos que se cruzam com a comitiva da CDU, a dona do piropo não vota em Lisboa, cidade que perdeu 1,4% dos habitantes em 10 anos (para 544.851 pessoas), segundo os resultados preliminares dos Censos de 2021.

Este voto é em Alcochete e João Ferreira logo adianta que em Alcochete também há um bom candidato da CDU, que até teve um grande concerto de apoio do Toy, cantor que compôs o hino da campanha da CDU.

Para não desperdiçar votos, João Ferreira aproveita então para "dar uma mãozinha" aos candidatos comunistas dos concelhos vizinhos:

"Mesmo que não vote em Lisboa, há boas razões para votar na CDU em Loures, em Sintra, em Almada, em todo o lado", defendeu.

Concorrem também à Câmara de Lisboa no domingo:

atual presidente, Fernando Medina (PS/Livre);

(PS/Livre); Carlos Moedas (PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança);

(PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança); Beatriz Gomes Dias (BE);

(BE); Manuela Gonzaga (PAN);

(PAN); Bruno Horta Soares (IL);

(IL); Tiago Matos Gomes (Volt Portugal);

(Volt Portugal); Nuno Graciano (Chega);

(Chega); João Patrocínio (Ergue-te);

(Ergue-te); Bruno Fialho (PDR);

(PDR); Sofia Afonso Ferreira (Nós, Cidadãos!);

(Nós, Cidadãos!); Ossanda Liber (movimento Somos Todos Lisboa).

