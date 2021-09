Bloco de Esquerda quer manter vereador em Lisboa

No penúltimo dia de campanha, a coordenadora do Bloco de Esquerda esteve em Lisboa, onde fez um apelo contra a abstenção. Catarina Martins voltou a dizer que quer impedir a maioria absoluta de Fernando Medina.

Manter o lugar no Executivo da capital é prioridade para o Bloco de Esquerda, que esteve no mercado de Benfica em campanha para Lisboa e não só.

A coordenadora do BE considerou haver condições para outra grande redução no preço dos transportes, para que ninguém pague mais do que 20 euros no passe social mensal e seja gratuito para estudantes, desempregados e pensionistas.

Na primeira ação do penúltimo dia de campanha oficial para as eleições autárquicas de domingo, Catarina Martins visitou o mercado de Benfica, em Lisboa.