Catarina Martins promete lutar por passes sociais até 20€

Catarina Martins diz que os vereadores eleitos pelo Bloco de Esquerda vão trabalhar para colocar os passes sociais a um máximo de 20 euros.

A coordenadora bloquista esteve esta quarta-feira em Almada, no distrito de Setúbal, e disse que o partido vai ficar à frente da direita nas eleições autárquicas de domingo.

Esta quinta-feira, Catarina Martins andará pela capital do país, acompanhada pela candidata à Câmara de Lisboa, Beatriz Gomes Dias.

De manhã, a líder tem uma ação no mercado de Benfica e à tarde, participa numa arruada, com início na Praça Paiva Couceiro, finalizando o dia num comício, no Capitólio.

O período de campanha oficial para as eleições autárquicas de 26 de setembro prolonga-se até dia 24, antevéspera do dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

