Comitiva do PAN em Loulé para valorizar produtos tradicionais

O PAN andou, na manhã desta quinta-feira, a visitar o mercado e o comércio local, numa ação de campanha centrada nos produtos tradicionais, em Loulé, município do Algarve, onde o partido Pessoas, animais e Natureza concorre a sete autarquias.

A ação de campanha era para ter sido em Almancil, contudo, a chuva desta madrugada cancelou o mercado, e a campanha acabou por se fazer em Loulé.

A ideia é promover os produtos tradicionais, mas, numa região turística, até parte dos vendedores são também estrangeiros.

Saneamento e água canalizada em todo o lado até 2025 é uma das propostas do PAN.

O partido está preocupado, também, com os problemas de mobilidade.

Na região, o PAN concorre a sete municipios, apontando o objetivo para lugares nas assembleias municipais.

"A nossa ambição é eleger, pelo menos, deputados municipais em todos os municípios aos quais nos estamos a candidatar. Nós sabemos que temos hoje um xadrez partidário mais plural, que é mais difícil para as forças políticas que estão a concorrer alcançar vereações. Queremos, não só, reforçar a nossa representação onde já temos deputados municipais, e, nos concelhos onde ainda não temos, ganhar lugares para dar voz às nossas causas", diz a líder partidária, Inês de Sousa Real.

Com quase 85% da população vacinada e no dia em que o Conselho de Ministros decide aliviar as restrições da pandemia, o PAN concorda, mas com calma.

"É normal e é desejável que se comece, paulatinamente, a desconfinar, e a permitir a abertura de outras atividadedes que, até aqui, estiveram fechadas, como é o caso dos bares e discotecas, que foram muito afetados pela crise pandémica também, mas não podemos esquecer de que, apesar de ser desejável esta retoma, existem ainda muitas cautelas que devemos ter e de que existe uma progressividade que não deve ficar para trás", acrescenta a número um do partido.

A ação do PAN no Algarve terminou com uma visita à empresa de tratamento de resíduos sólidos da região.

