Líder do CDS diz que resultado das autárquicas "vai doer" a muita gente

O líder do CDS diz que vai doer a muita gente o resultado que vai ter no domingo nas eleições autárquicas. Francisco Rodrigues dos Santos esteve com Nuno Melo em Barcelos.

Está tudo certo. Primeiro, o candidato da coligação a Barcelos. Depois, o presidente da distrital, Nuno Melo, que o líder do CDS deixa em suspenso na linha da frente para ir cumprimentar cada um dos elementos da comitiva que vai bater a feira de Barcelos.

Já Rui Moreira, com quem Francisco Rodrigues dos Santos foi ter ao Porto, dispensa ações de campanha tradicionais.