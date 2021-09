O possível apoio ao PSD que deixou Cotrim de Figueiredo em silêncio

Cotrim Figueiredo foi a Faro dar a mão ao candidato social-democrata que concorre em coligação com a Iniciativa Liberal e fez-se silêncio quando foi questionado sobre se apoiava também o PSD nacional.

" Desde o princípio que fomos aqueles que mais se opuseram às medidas restritivas que não faziam sentido nenhum , que estavam a causar um óbvio dano económico. Nós, sim, fomos quem sempre esteve na linha da frente dessa libertação, portanto, o PS não vai ficar com essa bandeira de libertação. Há problemas que não vão ficar resolvidas com o desconfinamento ", disse o líder liberal.

Em Faro, sobre um possível apoio ao PSD nacional, visto que a Iniciativa Liberal apoia o candidato do PSD Faro, eis que surge o silêncio, seguido de uma explicação.

"Nenhum de nós sabe o que se vai passar, nem com o PSD nacional, nem com a dinâmica política após as autárquicas", acrescentou Cotrim de Figueiredo.