Ao último dia de campanha, líderes apostam em autarquias-chave que querem reconquistar ou manter

No último dia de campanha para as eleições autárquicas, os líderes partidários estão hoje um pouco por todo o país, em autarquias-chave que querem reconquistar, manter ou nas quais esperam eleger representantes.

António Costa entre Lisboa e Porto

O secretário-geral do PS, António Costa, começa o dia pelas 12:30 com um almoço-comício em Odivelas, seguido de uma descida do Chiado, em Lisboa, com o atual presidente e recandidato à autarquia Fernando Medina, câmara que o PS quer manter.

À noite, Costa marca presença num comício no Porto com o candidato à autarquia e deputado, Tiago Barbosa Ribeiro, e finaliza o dia com novo comício em Viseu.

Rui Rio nos Açores

Rui Rio, num final de campanha pouco tradicional, termina a corrida eleitoral nos Açores. Rio tem previstas duas ações de rua, primeiro na Ribeira Quente seguida de um contacto com a população em Ponta Delgada, onde também terá, às 15, um comício.

O líder social-democrata finaliza o périplo pelo país com novo contacto com a população, desta feita em Arrifes, antes de regressar ao continente.

Catarina Martins entre Matosinhos e Porto

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, começa o dia juntando-se a um protesto dos trabalhadores da refinaria Galp em frente à Câmara Municipal de Matosinhos, um dos temas 'quentes' da campanha depois de o primeiro-ministro ter dito que a empresa merecia uma "lição exemplar".

A líder bloquista descerá depois a Rua de Santa Catarina, no Porto, numa arruada que culminará no comício de encerramento, já à noite, na Alfândega do Porto.

Jerónimo de Sousa em Setúbal

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, faz a sua última aposta em Setúbal, com um desfile na Moita e novo desfile e comício em Almada - ex-bastião que os comunistas querem reconquistar aos socialistas. Jerónimo vai a Lisboa para mais um comício na Voz do Operário, mas volta para Setúbal, já para os discursos finais.

Francisco Rodrigues dos Santos vai andar pelo distrito de Coimbra

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, tem marcadas duas arruadas, uma na Pampilhosa da Serra e outra em Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra) - autarquia onde é candidato à Assembleia Municipal.

Será também em Oliveira do Hospital, onde o líder centrista fez várias ações ao longo da campanha, que o CDS-PP terá o seu comício de encerramento.

Inês de Sousa Real pelo norte do país

No Porto, a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, terá uma ação de sensibilização sobre o isolamento social da população idosa de manhã e segue para Braga para uma "tertúlia sobre a poluição dos rios" e uma ida ao Rio Torto. Depois de participar na greve climática estudantil à tarde, ainda em Braga, o jantar final de campanha será novamente no Porto.

André Ventura termina no distrito de Lisboa

O líder do Chega, André Ventura, arranca o último dia de campanha na Lourinhã e em Mafra para duas arruadas, seguidas de um comício, à tarde, em Almada. Já em Lisboa, Ventura descerá o Chiado até ao Largo do Município e finaliza a agenda com um jantar comício no Pátio da Galé.

João Cotrim Figueiredo entre Cascais, Sintra, Oeiras e Lisboa

João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, passará o dia por Cascais, com uma arruada e um "mini comício" e segue viagem para Sintra onde terá nova arruada e almoço.

A 'caravana' liberal ruma depois a Oeiras para mais uma arruada, encerrando a campanha já em Lisboa, num evento com a presença do candidato à autarquia da capital, Bruno Horta Soares.

O período de campanha oficial para as eleições autárquicas de 26 de setembro termina hoje à meia-noite, antevéspera do dia eleitoral, segundo o calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

