CDU despede-se da campanha com arruadas em Almada e na Moita

Jerónimo de Sousa acredita que a CDU pode reconquistar a câmara de Almada ao PS. O último dia de campanha teve direito a duas arruadas, em Almada e na Moita.

Jerónimo acenou para todos os lados, distribuiu um molho de cravos, maioritariamente pelos candidatos da CDU, e chegou a ser interpelado por um homem que irrompeu pela multidão para o cumprimentar.

O autarca da Moita e recandidato ao cargo, Rui Garcia, disse que é o município e a CDU que estão no caminho da construção do aeroporto do Montijo.

"Não votar na CDU é correr o risco" de no futuro ouvir "de cinco em cinco minutos" um avião, disse.

Jerónimo escutou e interveio com a solução. É preciso votar na CDU para fazer com que a realidade Montijo não se concretize. A campanha está no fim, mas "ainda é tempo de intervir para que nenhum voto se perca".