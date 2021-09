Costa deixa alerta sobre Governo PSD ou PCP na primeira e única arruada da campanha

António Costa fez esta sexta-feira a primeira e única arruada da campanha onde disse que seria uma tragédia para os municípios um Governo liderado pelo PCP. Antes de descer o Chiado com Fernando Medina, António Costa esteve num almoço-comício em Odivelas, onde se encontrava uma pequena manifestação de policias.

O secretário-geral do PS apontou a "tragédia que seria para os municípios liderados PCP e pelo PSD se eles estivessem no Governo", considerando que a desvalorização que os dois partidos fazem do PRR é "completamente absurda".

Tendo parado duas vezes durante a arruada para falar com os jornalistas, o secretário-geral do PS frisou que, durante a campanha, preferia que todos "tivessem estado mais focados em discutir as propostas para o futuro do país, de cada um dos municípios, de cada uma das freguesias, e menos com questiúnculas entre os partidos".

Numa arruada onde António Costa desceu com Fernando Medina o Chiado, passou pela praça do Rossio e terminou o percurso no arco da Rua Augusta, o secretário-geral afirmou que a ação de campanha em plena baixa lisboeta é uma "demonstração tradicional da força do PS e do grande apoio da cidade de Lisboa ao Fernando Medina".