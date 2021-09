Marcelo e as eleições autárquicas "mais importantes de que se recorda"

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que, no próximo mandato, a verba para as autarquias vai permitir um maior investimento e considera que são as eleições autárquicas mais importantes de que se recorda.

"Estas eleições [autárquicas] são as mais importantes de que eu me recordo desde sempre como eleições locais. Porque passámos o que passámos, porque as pessoas sentiram a importância do que é ser presidente da câmara ou presidente da junta, sentiram na pele, isso, porque quem vier agora para as câmaras municipais ou para as juntas de freguesia vai ter dinheiro, vai ter condições para fazer mais, para recuperar o país. Portanto, se, neste momento, as pessoas ficam em casa, não são gratas por aquilo que foi feito e não apostam no futuro, eu não sei quando é que vão votar", diz o Presidente da República.