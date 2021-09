Medina e Moedas em arruadas no Chiado no último dia de campanha para as autárquicas

Fernando Medina e Carlos moedas deram esta sexta-feira um último impulso para captar votos nas eleições autárquicas. Os dois principais candidatos à Câmara de Lisboa fizeram arruadas, ambos no Chiado.

Medina afirmou que a maioria absoluta não é "um papão" e apelou ao voto. Acompanhado do secretário-geral do PS, António Costa, fez um balanço da campanha autárquica, que classificou como "memorável" e pediu a todos que votem em si no próximo domingo.

Carlos Moedas diz ter dado tudo nesta candidatura e manifestou a certeza na vitória nas eleições de domingo, mesmo quando as sondagens mostram o contrário.

“É o meu projeto de vida, deixei tudo para ganhar Lisboa, dar esperança aos lisboetas. Tive uma sorte extraordinária, as pessoas aderiram ao projeto. Vamos ganhar, as sondagens são o que são. Há muitos indecisos em Lisboa e têm aqui uma pessoa que quer fazer política de maneira diferente.”

Os candidatos à Câmara de Lisboa

Concorrem à presidência da Câmara de Lisboa, no domingo, Fernando Medina (coligação PS/Livre), Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), Beatriz Gomes Dias (BE), Bruno Horta Soares (IL), João Ferreira (PCP), Nuno Graciano (Chega), Manuela Gonzaga (PAN), Tiago Matos Gomes (Volt), João Patrocínio (Ergue-te), Bruno Fialho (PDR), Sofia Afonso Ferreira (Nós, Cidadãos!) e Ossanda Líber (movimento Somos Todos Lisboa).

O executivo de Lisboa é atualmente composto por oito eleitos do PS (incluindo dos 'Cidadãos por Lisboa' e do 'Lisboa é Muita Gente'), um do BE, quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois da CDU.

As eleições autárquicas realizam-se no domingo.