PAN defende combate ao isolamento de idosos

O PAN escolheu a cidade do Porto para terminar a campanha. A líder do partido esteve, esta sexta-feira de manhã, nas Fontainhas, onde defendeu o combate ao isolamento social dos idosos. Neste último dia, Inês de Sousa relembrou ainda a meta do partido que passa por conseguir a eleição de vereadores.

Estreante numas autárquicas, Inês de Sousa Real fez-se ao caminho disposta a convencer eleitores "a não votar mais no mesmo"

com ambição de poder vir a festejar pela primeira vez a eleição de vereadores do PAN.

Em jeito de balanço, a líder do Partido Pessoas, Animais e Natureza recusa a ideia de que se tenha falado pouco dos problemas das autarquias e considera normal a persistência do tema que dominou boa parte da campanha eleitoral.

Esta manhã, o destaque foi dado ao problema da solidão dos idosos agravado pela pandemia e, nesta matéria do desconfinamento, o PAN questiona o momento escolhido por António Costa para anunciar o alívio das restrições.

O PAN termina esta campanha eleitoral para as autárquicas com um jantar no Porto.