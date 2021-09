Penúltimo dia de campanha do Chega em ritmo frenético

André Ventura acelerou o ritmo de campanha no apelo ao voto. Na quinta-feira, o líder do Chega esteve nos distritos de Beja, Setúbal e Lisboa.

Quando se esgotam as horas neste tempo de encontro do país polític com o pais real, nada é demasiado longe. Ventura passou por Cascais num dia que tinha começado em Moura



O coração levou ainda Ventura à terra natal no concelho de Sintra, antes de chegar a Setúbal.



O país que Ventura traz na voz é um país de corrupção, dependência do Estado, justiça lenta. Um país, que, pelos vistos, tem problemas com flores e música.