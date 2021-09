Ventura critica arquivamento de queixa contra o PS

André Ventura diz que a decisão de arquivar a queixa contra o PS, relativo à utilização da bazuca europeia como elemento de campanha para as eleições autárquicas, é lamentável e mostra a falta de qualidade das instituições em Portugal, num dia em que terminou a campanha na região de Lisboa, em Almada, onde foi recebido por uma manifestação de adolescentes.

Almada recebeu André Ventura com o segundo protesto em doze dias e Ventura respondeu no seu discurso.

"Protestam contra o único partido que, ao contrário do Bloco de Esquerda que vos mandou para aqui hoje, que propôs a criminalização do enriquecimento ilícito", disse o número um do Chega.

A história da primeira campanha autárquica do Chega foi sobretudo a de um partido à espera do líder, esta sexta-feira, que chegou atrasado mais de uma hora e meia a Mafra.

As aparições de Ventura servem para o registo das televisões e para gravar as críticas à Comissão Nacional de Eleições.

"Mostra bem como estão as instituições em Portugal. Instituições fracas, incapazes de enfrentar o poder instituído, e nós não vamos desistir até António Costa ser sancionado, porque fez propaganda, do primeiro dia ao último dia, com dinheiro europeu", acrescentou.

Na última noite, Ventura recebe o apoio de Santiago Abascal, líder do partido espanhol Vox, de extrema-direita.



Eduardo Bolsonaro, filho do presidente do Brasil e investigado por propagar notícias falsas, não vem por estar infetado com Covid-19.

"Estas suspeitas não estão ainda confirmadas, nem há nenhum julgamento sequer. Aliás, nós sabemos que, no Brasil, a confiança na justiça é muito reduzida. Se vier a ser corrupto ou condenado daqui a dois anos ou três, obviamente que vou lamentar ter estado ao lado dele", disse André Ventura.

O último contacto de Ventura com a população estava previsto para a mítica descida do Chiado, mas os atrasos e a preferência pelo encontro com o líder do Vox acabaram por cancelar o plano.

