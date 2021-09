Autárquicas: CDS confiante em "grande vitória" no Porto e em Coimbra

O CDS falou este domingo numa "grande vitória" no Porto e em Coimbra, depois de reveladas as projeções que dão a vitória ao independente Rui Moreira, apoiado pelos centristas, e a José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra.

"Estamos ainda perante resultados preliminares, mas tudo indica que tivemos uma grande vitória em Coimbra, uma aposta muito forte desta direção e, como digo, a vitória de Coimbra é grande, é estrondosa e pode permitir ao CDS recuperar o seu vereador", afirmou o vice-presidente Pedro Melo, em declarações aos jornalistas na sede do CDS-PP, em Lisboa, depois de conhecidas as projeções televisivas sobre os resultados nestas eleições autárquicas.

O dirigente salientou que integrar a coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/RIR/Aliança), encabeçada por José Manuel Silva, "foi uma aposta desta direção, do seu presidente, e contra até algum ruído interno que houve".

"Relativamente ao Porto, temos também aqui uma grande vitória, é expectável que consigamos eleger mais autarcas no Porto do que há quatro anos e é também uma aposta do CDS desde a primeira hora", afirmou também o vice-presidente do CDS-PP.

CDS acredita em vitória de Moedas em Lisboa

No que toca a Lisboa, disse que o CDS continua "a acreditar numa vitória".

"Foi também uma aposta desta direção, temos uma grande equipa, e espera-se em qualquer cenário que aumentemos também aqui em Lisboa o número de autarcas. Vamos aguardar pelos resultados finais, mas as expectativas são claramente otimistas nesta fase", frisou.

O candidato independente à presidência da Câmara do Porto, Rui Moreira, foi hoje reeleito para um terceiro e último mandato, segundo as projeções das televisões divulgadas às 21:00.

Empate técnico em Lisboa

As projeções dão também um empate entre o socialista Fernando Medina e o social-democrata Carlos Moedas (coligação PSD, CDS-PP, PPM, MPT e Aliança) na corrida à presidência da Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas e uma vitória da coligação encabeçada pelo PSD em Coimbra.

Questionado sobre o facto de poder eleger menos vereadores à Câmara Municipal de Lisboa face aos que elegeu há quatro anos, Pedro Melo afirmou que o "grande objetivo sempre foi aumentar o número de autarcas, isso é que é fundamental" e indicou que o partido tem "grandes expectativas em muitas freguesias de Lisboa, que é aquilo que permite ter malha, ter rede e fazer o partido crescer".

"O CDS é uma direita que soma, e se outros tivessem feito o que o CDS fez desde a primeira hora, por ventura agora as projeções seriam ainda mais otimistas para o CDS", acrescentou, defendendo que o partido "é a direita certa e a única possibilidade que existe de derrotar a esquerda é apostando no CDS, com o CDS a liderar a direita".

Sobre o resultado nacional, o vice-presidente ressalvou que "é impensável" ainda cantar vitória, uma vez que os "resultados são preliminares", mas considerou que estes resultados são "manifestamente um grande presságio para o resto da noite".

Quanto aos seis municípios atualmente liderados pelo CDS, Pedro Melo disse ainda não ter informações.

Na sede nacional do CDS, no Largo Adelino Amaro da Costa, o presidente, Francisco Rodrigues dos Santos e alguns elementos da sua direção estão reunidos desde meio da tarde no piso acima daquele onde estão os jornalistas e vão-se ouvindo alguns festejos à medida que as projeções são divulgadas.

Desde cerca das 20:30 encontra-se na sede também o líder da distrital de Lisboa do CDS-PP, João Gonçalves Pereira, mas numa sala diferente dos elementos da direção.