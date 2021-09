Autárquicas de 1976 na Guarda: aldeias sem estradas, água ou eletricidade

Na Guarda, em 1976, a população foi expressivamente às urnas numa época em que a população do concelho estava concentrada nas aldeias empobrecidas onde tudo estava por fazer.

As autárquicas, as primeiras da era democrática, eram já uma espécie de semente em terra lavrada, depois de legislativas em abril e presidenciais em junho de 1976, mas na Guarda havia mais terra do que meios.

Portugal rural tinha na Guarda a maior expressão. Sem acessos, água ou luz, o improviso ganhava qualquer campanha.

Em 1976 estavam inscritas pouco mais de 28 mil pessoas. Hoje são 37.400, mais de metade em meio urbano. A diferença de nove mil eleitores em 45 anos é uma conta que o interior despovoado sabe de cor.