Autárquicas: mesas de voto abriram nos Açores às 08:00 locais

As secções de voto estão abertas na Região Autónoma dos Açores até às 20:00 locais (21:00 no Continente e na Madeira).

Mais de 9,3 milhões de eleitores (9.323.688 cidadãos inscritos) podem votar nas eleições autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

As autárquicas são, de facto, três eleições em simultâneo: a cada eleitor é distribuído um boletim para eleger cada presidente da Câmara, outro para votar no presidente da Assembleia da Assembleia Municipal e um terceiro para eleger o executivo de cada Junta de Freguesia.

As eleições autárquicas elegem os presidentes de Câmara e de Assembleias Municipais dos 308 municípios do país e ainda os 3.091 executivos das juntas de freguesia (na ilha do Corvo, nos Açores, o concelho com menos eleitores, o executivo municipal desempenha também as competências atribuídas à freguesia).

No entanto, em 22 freguesias com 150 ou menos eleitores os seus autarcas de freguesia só serão escolhidos num plenário de cidadãos que será agendado nos próximos dias, pelo que hoje os cidadãos destas localidades apenas votam para os municípios.

Os Açores têm 19 municípios e 155 freguesias.