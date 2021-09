Confiança da Esquerda à Direita: os momentos de votação dos líderes partidários

No dia das eleições autárquicas, os líderes partidários exerceram o seu direito de voto, e praticamente todos se dirigiram às urnas na parte da manhã.

Começando pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa exerceu o voto em Celorico de Basto, como tem sido habitual, e aproveitou para lembrar a importância das eleições autárquicas.

"A parte mais significativa dos fundos europeus vai ser gasta durante os quatro anos dos autarcas, das câmaras municipais, das assembleias e freguesias, que são escolhidas hoje", lembra o Chefe de Estado.

Em Lisboa, sem gravata e acompanhado pela mulher, António Costa votou em Benfica, e foi com risos que reagiu à pergunta sobre se esta seria a sua última campanha eleitoral.

"Seguramente, não foi a minha última campanha eleitoral e quanto ao resto, acabei de ser eleito líder do PS e estou 200% empenhado naquilo que me compete fazer que é governar o país", responde o primeiro-ministro.

Por volta da mesma hora, no Porto, Rui Rio, líder do PSD, recusava antecipar resultados e responder sobre se esta seria a sua última campanha como número um dos sociais-democratas.

"Já lhe disse que não vou falar sobre isso."

Já o número um do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, mostrou-se confiante.

"Estou convencido de que, no conjunto do país, nós vamos conseguir os objetivos a que nos propusemos porque trabalhamos para isso", diz o líder dos centristas.

Jerónimo de Sousa votou na Escola de Santa Iria da Azóia, numas eleições que não lhe tiraram o sono.

"É sempre um momento importante, de expectativa, embora, enfim, já foram dezenas e dezenas de votações idênticas a esta, já estamos um bocado traquejados", refere o secretário-geral do PCP.

Em Gaia, Catarina Martins reforçou a relevância do poder local.

"As câmaras municipais, as assembleias municipais, as assembleias de freguesia, tomam todos os dias decisões que são determinantes na forma como nós vivemos, na forma como se organiza a comunidade", diz a bloquista.

Inês Sousa Real, do PAN, votou em Telheiras e apresenta-se confiante.

"Foram semanas muito gratificantes, estivemos muito próximos da população. Estamos otimistas e com boas espectativas. Achamos que efetivamente hoje será uma viragem também para a vida autárquica do partido", refere a líder do PAN.

João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, chegou com um sorriso àquelas que são as primeiras eleições da Iniciativa Liberal.

"Confiante de que politicamente já ganhamos. Estamos certos que vamos celebrar a eleição de vários autarcas liberais até ao fim da noite", diz.

Também em estreia nas autárquicas, o líder do Chega, André Ventura, exerceu o direito de voto no Parque das Nações, onde também se demonstrou com confiança.

"Sim, muito, muito confiante. Hoje [domingo], como sabem, temos algumas limitações nas declarações que podemos fazer. Estou muito confiante e sentimos essa confiança também das pessoas", cita o líder do partido de extrema-direita.

