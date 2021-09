Medina admite preocupação com os números da abstenção

Fernando Medina não comentou as previsões de abstenção, no momento da sua chegada ao Pátio da Galé, onde vai acompanhar esta noite eleitoral. No entanto, admitiu que os números podem ser preocupantes.

"Como democrata, espero sempre que os números da abstenção sejam os mais baixos possível. A Democracia exerce-se com o voto das pessoas. O que eu gostaria é que a abstenção fosse o menor possível e, aliás, que as eleições fossem sempre um grande exercício popular, com toda a gente a exercer o direito de voto, e prefiro sempre que haja menos abstenção", diz o socialista.

Veja também: