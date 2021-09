CDS canta vitória: as reações às autárquicas

O CDS conseguiu manter as seis câmaras que tinha desde as eleições autárquicas de 2017, e o líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, diz que conseguiu superar os objetivos e reclama as vitórias em coligação com o PSD.

Francisco Rodrigues dos Santos fez questão de mostrar que está ao lado do vencedor em Lisboa, Carlos Moedas, com um abraço.

Há 4 anos em Lisboa, o CDS-PP, sozinho, ficou à frente do PSD, e agora muda a leitura dos resultados.

"O CDS vai ter mais autarcas em Lisboa do que tinha há quatro anos atrás e isso já é uma grande vitória para o próprio partido", diz o número um dos centristas.

O partido venceu duas juntas de freguesia quando não tinha nenhuma: o parque das Nações e Arroios são agora centristas.

"O CDS está a crescer, está vivo e recomenda-se", acrescenta.

A nível nacional, o CDS-PP manteve as seis câmaras que governava sozinho e, em todas, teve maioria absoluta, mas o líder do CDS chama a si a responsabilidade das vitórias em coligação.

"É que os votos do CDS contam mesmo para derrubar a Esquerda no poder e, nestas eleições autárquicas, nós demostrámos isso, nós tivemos a capacidade de nos entendermos com o PSD em mais câmaras do que acontecia em eleições anteriores e a prova está aqui. Já duplicamos o número de câmaras em que o PSD e o CDS governam", refere Rodrigues dos Santos.

Depois da declaração de vitória, na sede do Partido, Francisco Rodrigues dos Santos apressou-se a sair para festejar com Carlos Moedas, mas não foi suficiente para chegar antes de Assunção Cristas.

Veja também: