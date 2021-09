“Existe potencialmente um novo líder [do PSD] e esse líder é Carlos Moedas”

A vitória de Carlos Moedas em Lisboa poderá aliviar Rui Rio dos opositores internos. No entanto, para Luís Delgado, comentador da SIC, considera que esta conquista coloca também Moedas como “potencial líder” dos sociais-democratas.

“Rui Rio ontem [domingo] não ‘morreu’ do ponto de vista de líder do PSD. Mas não morreu porque Carlos Moedas existe. O que aconteceu agora é uma coisa completamente extraordinária: existe um potencial certo quase definitivo novo líder do PSD que virá a ser Carlos Moedas. Da Câmara Municipal de Lisboa saíram sempre líderes de partidos, primeiros-ministros e até dois Presidentes da República”, afirma em entrevista à Edição da Manhã da SIC Notícias.

Para Luís Delgado, a oposição que estava "preparada para desencadear um processo de contestação interna” irá ficar “muito mais quieta”, depois do resultado do PSD nas autárquicas. Rio disse que o resultado eleitoral coloca o partido em melhor posição para disputar as legislativas. No entanto, o comentador da SIC considera que a decisão sobre quem liderar a lista do PSD nessas eleições está nas mãos de Moedas.

“Vai depender de Carlos Moedas aceitar ou não que Rui Rio vá às legislativas de 2023”, acrescenta.

Apesar da vitória em Lisboa, Luís Delgado destaca que o PSD, sozinho, não teve um resultado melhor do que o de 2017.

“Apesar de ter desempenhado bem em algumas câmaras e ter reconquistada algumas que não tinha, verdadeiramente o resultado em percentual do PSD, se olharmos para aquilo foi em 2017, não é bom, é um resultado mau. Em 2017 o PSD sozinho teve 16,07% e ontem teve 13,3%. O PSD sozinho perdeu votos”, explica.

