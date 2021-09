O Livre elegeu dois vereadores nas eleições autárquicas de domingo, um deles o fundador do partido Rui Tavares, através da coligação feita com o PS, assim como quatro deputados municipais e quatro representantes em assembleias de freguesia.

Contactado pela agência Lusa, Rui Tavares confirmou que foi eleito vereador, uma vez que era o quinto na lista da coligação "Mais Lisboa" (PS/Livre), que elegeu sete vereadores no domingo.

"Com os dados que há, é possível dizer que sim", sustentou.

A autarquia da capital foi ganha pela coligação encabeçada pelo social-democrata Carlos Moedas, com 34,26% dos votos, ou seja, 83.163 votos, elegendo sete vereadores.

Lisboa: "cidade de esqueda governada pela direita"?

De acordo com os resultados disponibilizados pelo Ministério da Administração Interna e com todas as freguesias apuradas, a coligação PS/Livre obteve 33,31% dos votos (80.869 votos) para a Câmara de Lisboa, mas elegeu os mesmos sete vereadores que a coligação vencedora.

Em comunicado, o Livre referiu que, "olhando para os resultados eleitorais, constata-se que Lisboa continua a ser uma cidade de esquerda, mas agora governada pela direita".

Já a CDU (dois vereadores) e o BE (uma vereadora) "elegeram vereadores ineficazes para uma governação de esquerda em Lisboa" e "será triste e preocupante" que não haja uma "profunda reflexão" nestas forças políticas e também no PAN, sustentou o partido, acrescentando que a direita venceu na capital porque "a esquerda desistiu de lutar".

Outros concelhos

Em Oeiras, a coligação "Evoluir Oeiras", da qual o Livre e o BE faziam parte, elegeu a independente Carla Castelo e "obteve vários mandatos para a assembleia municipal, incluindo um do Livre", assim como para as assembleias de freguesia, nomeadamente um mandato para a União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, segundo a nota.

O Livre também apresentou candidaturas próprias no Porto, Braga, Leiria, Barreiro, Peniche, Funchal, Figueira de Castelo Rodrigo e Sintra.

O partido disse que estava ciente da dificuldade de implantação autárquica nestas eleições, mas exaltou a eleição de um representante na freguesia de Algueirão - Mem Martins, no concelho de Sintra.

Em Felgueiras, uma outra coligação PS e Livre, designada "Sim, acredita!", conseguiu uma vitória de "perto de 70% de votação" na eleição para a autarquia e para a assembleia municipal.

Já no que diz respeito a acordos de coligação com o PS com "elementos do Livre", o partido destacou a vitória em Vila Real de Santo António (Faro).