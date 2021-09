O PS mantém-se à frente da Câmara de Viana do Castelo, depois de ter vencido as eleições autárquicas de domingo, mas mudou de presidente devido à lei de limitação de mandatos, segundo dados provisórios do Ministério da Administração Interna.

De acordo com o Ministério da Administração Interna, depois de apurados os resultados das suas 27 freguesias, o PS foi o vencedor em Viana do Castelo, com 45,05% dos votos, seguido do PSD/CDS-PP, com 24,59%, e da CDU (PCP-PEV), com 10,04%.

O BE obteve 4,54% dos votos, o Aliança 3,84%, o Chega 3,45%, a Iniciativa Liberal 1,80% e Nós, Cidadãos! 1,01%.

O socialista José Maria Costa, com 60 anos, não pode concorrer novamente à presidência por ter atingido o limite de mandatos (três consecutivos), tendo passado o testemunho para Luís Nobre, com 50 anos, que se torna assim o novo presidente da Câmara de Viana do Castelo.