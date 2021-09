Pedro Santana Lopes vence na Figueira da Foz por 619 votos

Pedro Santana Lopes venceu na Figueira da Foz sem maioria absoluta. Teve uma diferença de apenas 619 votos em relação ao PS. Rejeitado pelo PSD, Santana admite que o resultado é uma chapada de luva branca a Rui Rio.

20 anos depois de ter deixado a câmara da Figueira da Foz, Santana festeja o regresso. Foi eleito pela primeira, e única, vez em 1997. Uma vez conquistada a presidência do município, chegou a hora de abrir o jogo sobre o que foram as negociações com o PSD para as autárquicas.

O discurso de vitória só aconteceu à 01:00. Até essa altura, o PS esteve sempre à frente nos números oficiais. No final, Santana perdeu a Assembleia Municipal e só ganhou duas das 14 freguesias. A Câmara foi conquistada ao PS por uma diferença de 619 votos.

O movimento independente Figueira A Primeira elegeu quatro vereadores, o PS outros quatro e o PSD um.