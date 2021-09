Rui Moreira não recusa eventuais coligações no Porto

O independente Rui Moreira foi reeleito presidente da Câmara do Porto, mas perdeu a maioria absoluta. O grande vencedor da noite foi o Bloco de Esquerda que, pela primeira vez em 22 anos, conseguiu eleger um vereador na segunda maior autarquia do país.

Não foi, de todo, a noite que Rui Moreira esperava. Foi reeleito, mas perdeu um vereador face a 2017 e, com isso a maioria absoluta. Ainda assim, entra no último mandato confiante e sem fechar portas a coligações.

Por terra, caíram também as expetativas elevadas do PS. Tiago Barbosa Ribeiro queria um excelente resultado e acabou por perder também 1 mandato.

Já o PSD, que há 4 anos tinha tido o pior resultado de sempre no Porto, teve motivos para festejar, elegeu 1 vereador e fica com 2 no executivo municipal.

A CDU cumpriu os objetivos e mantem Ilda Figueiredo na Câmara do Porto. Mas a grande festa fez-se na sede do bloco de Esquerda. Pela primeira vez em 22 anos, o partido elegeu um vereador na segunda maior câmara do pais.